Raad van State: Herontwikkeling Fort Kudelstaart voorlopig in de ijskast

Fort Kudelstaart is onderdeel van de Stelling van Amsterdam en staat op de werelderfgoedlijst van UNESCO. Ondernemer Martijn de Liefde wil van de vesting een complex maken met een hotel en vergaderruimten, een restaurant en een café met terras.

Volgens De Liefde is in de bouwplannen rekening gehouden met het fort als werelderfgoed en wordt met 'de beoogde herontwikkeling van het fort de kernkwaliteiten van de Stelling van Amsterdam niet aangetast en zelfs verbeterd'. De gemeente Aalsmeer zag dat wel zitten en gaf een vergunning af.

'Onomkeerbaar'

Tot grote onvrede van bewoners die naar de Raad van State stapten om de herontwikkeling tegen te houden. Ze zijn bang voor 'onomkeerbare gevolgen voor het erfgoed' als het in hun ogen grootschalige project wordt doorgezet. Ze vrezen ook overlast voor de omgeving. De Raad van State geeft ze daarin gelijk.

Volgens de voorzieningenrechter is er alleen een 'bouwhistorische verkenning uitgevoerd waarin de huidige toestand van het fort en de monumentwaarden beschreven zijn'. Met andere woorden: het is onvoldoende duidelijk gemaakt of het historische karakter van de Stelling van Amsterdam overeind blijft als Fort Kudelstaart eenmaal een hotel- en congrescentrum is geworden.

De Raad van State komt naar verwachting later dit jaar met een definitieve uitspraak.