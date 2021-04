Zitting Raad van State: Moet Fort Kudelstaart haar plannen aanpassen?

Het Kudelstaartse fort dat als onderdeel van de Stelling van Amsterdam een beschermde status heeft, dreigt grote veranderingen te ondergaan. Gemeente Aalsmeer en ondernemer Martijn de Liefde hebben plannen bedacht voor een modern zeilfort met hotelkamers. Maar of dit recreatiecentrum er ook daadwerkelijk komt is nog zeer de vraag. Vandaag besluit de Raad van State over de schorsing van het bestemmingsplan.

Aanjager van het tegengeluid van de 'buitensporig grote plannen' met het fort is Emile Abbing. Hij legt uit dat vandaag nog geen definitief besluit wordt genomen door de Raad van State. "Het gaat om de voorlopige voorziening, niet de complete inhoudelijke behandeling. Die is naar verwachting later dit jaar. Dit moet je zien als een toetsing: blijft het nieuwe bestemmingsplan geschorst of niet?"

De voorzitter van Werkgroep Fort Kudelstaart denkt dat de plannen voorlopig 'on hold' blijven. "Er is nog nooit een fort binnen de Stelling van Amsterdam zodanig aangepast als hier dreigt te gebeuren. Het lijkt me dat er genoeg gronden zijn om de schorsing in stand te houden. Als dat niet zo is kan de eigenaar van het Fort verder met het aanvragen van een omgevingsvergunning."

Risico

Dat is dan nog geen onherroepelijk besluit. "Wij moeten de datum afwachten waarop ons beroep inhoudelijk wordt behandeld bij de Raad van State. Dan zullen we zien in hoeverre de rechter meegaat in de bezwaren die wij hebben. Als de schorsing nu wordt opgeheven, zou de ontwikkeling voor het fort weer kunnen worden opgepakt. Daarmee neemt de gemeente dan wel een risico", stelt Emile.

Als de gemeente na een voorlopige uitspraak besluit om door te gaan met de ontwikkeling kan dit namelijk teruggedraaid moeten worden, als de tegenpartij gelijk krijgt in de definiteve uitspraak.

Volgens Emile klopt de volgorde waarop de gemeente te werk is gegaan niet. "We hebben het gevoel dat er aan de voorkant niet genoeg is getoetst wat er mogelijk is bij het fort. Nu zijn ze achteraf aan het kijken of de aanpassingen acceptabel zijn. Dat is een rare gang van zaken."

De voorzieningenrechter doet later vandaag een voorlopige uitspraak.

