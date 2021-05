Man met breekijzer op heterdaad betrapt bij inbraakpoging teststraat

Een man met een breekijzer heeft vanmiddag geprobeerd bij de coronateststraat in Bovenkarspel binnen te dringen. Toen een beveiliger hem in de smiezen kreeg, nam hij de benen. De politie is nog naar hem op zoek.

Inbraakpoging teststraat Middenweg Bovenkarspel - NH Nieuws/Maarten Edelenbosch

Dat laat een politiewoordvoerder aan NH Nieuws weten. "We kregen een melding van een verdachte situatie bij de teststraat aan de Middenweg", aldus de woordvoerder. "Dat er een man met een breekijzer stond te rommelen." Een beveiliger betrapte de man op heterdaad, waarna de verdachte op de vlucht sloeg. Hij heeft geen schade aangericht, laat de woordvoerder weten. Een beveiliger die bij de teststraat rondloopt, laat aan NH Nieuws-verslaggever Maarten Edelenbosch weten niets te willen zeggen. Signalement In een burgernetmelding wordt gevraagd naar de verdachte uit te kijken. Het gaat om een witte man van rond de 35 jaar oud die een groene jas met capuchon draagt. Wie de verdachte denkt te zien, wordt gevraagd 112 te bellen. In de hoop de verdachte snel te kunnen oppakken, bestudeert de politie ook camerabeelden.

De teststraat aan de Middenweg was eerder vandaag wel geopend, maar op het moment van de inbraakpoging al gesloten. Het is niet de eerste keer dat de teststraat doelwit is. In de ochtend van 3 maart ontplofte er een zelfgefabriceerd explosief bij de teststraat aan de Middenweg. Door de explosie sneuvelden vijf ramen. Een beveiliger die op het moment van de explosie aanwezig was, bleef ongedeerd. Later op de dag bleek dat het om een metalen pijp ging. De teststraat bleef toen een dag gesloten. Na het incident liet burgemeester Ronald Wortelboer van Stede Broec aan NH Nieuws weten dat hij in overleg was met de politie over aanvullende veiligheidsmaatregelen, waaronder extra toezicht. Voor zover bekend zijn er nog geen verdachten aangehouden voor de explosie van twee maanden geleden.