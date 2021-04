Haarlems trots Uiltje Brouwerij overgenomen: "Je ziet niets veranderen"

Brouwerij het Uiltje wordt overgenomen door Swinkels Family Brewers, het bedrijf achter Bavaria. Oprichter Robbert Uyleman heeft er slapeloze nachten van gehad, maar hij is blij met zijn keuze. "Het is een hele rustgevende stap om wel datgene te doen wat we willen, namelijk de beste brouwerij van Nederland worden, maar zonder die zware last in mijn nek."

NH

Uyleman richtte zijn brouwerij op in 2012 en deze groeide explosief. De speciaalbieren van Uiltje, staan overal in supermarkten, door heel Nederland en zelfs daarbuiten. Ook wordt zijn bier verkocht in kroegen. Een mooi resultaat, wat ook haar keerzijde heeft. Het leverde Uyleman heel veel stress op. "Het is heel hard werken. Ik heb ook thuis gezeten met een burn-out. En dat lees je niet in de krant." Met de overname kan Uyleman zich richten op dat wat hij leuk vindt, het creatieve gedeelte namelijk nieuwe bieren bedenken. En hij kan de zakelijke kant loslaten, dat wordt nu uit handen genomen.

Brouwerij het Uyltje in Haarlem wordt overgenomen - NH Nieuws

Met de overname is het bierbedrijf dus niet meer in Haarlemse handen en dat terwijl de stad Haarlem ooit bekend stond om haar vele bierbrouwerijen. Begin vorige eeuw verdwenen de laatsten door concurrentie van grote spelers. "Toen de laatste historische bierbrouwerijen verdwenen, was dat omdat ze weg werden geconcurreerd door nieuwe grote brouwerijen die pils maakten", vertelt erfgoedhistoricus Marius Bruijns.

Quote "Zolang ze hier bier brouwen is het Haarlems bier" Marius Bruijn - Erfgoedhistoricus