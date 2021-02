Weesper brouwerij komt met 'vaccinatiebier' om miljoenste coronavaccinatie te vieren

WEESP - De miljoenste prik tegen het coronavirus van afgelopen week is reden voor een feestje. Dat vindt althans de Weesper bierbrouwerij Wispe. De stadsbrouwerij heeft een biertje gemaakt om 'na het vaccineren mee te proosten en vooruit te kijken op de dag dat alles weer mag'. "We noemen het Gefelicivaccineerd", aldus Wispe.

De Weesper bierbrouwer noemt de miljoenste prik met het coronavaccin een mijlpaal. "Iedere Nederlander die zich laat vaccineren is een stap dichter bij het einde van de crisis. Dat verdient een positief statement", aldus de brouwers. De bierbrouwer wil met het biertje het vaccinatieprogramma en het moment van vaccineren vieren.

Het 'vaccinatiebiertje' heeft een wat zwaarder alcoholpromillage dan een doorsnee biertje. "Een zwaarder bier tijdens een zware periode. Met een verwijzing dat na het zuur het zoet weer komt."

De brouwerij heeft het biertje niet alleen gemaakt voor de bierliefhebber, maar ook voor het goede doel. Een kwart van de opbrengst van het vaccinatiebiertje gaat naar het Rode Kruis, dat nu flink helpt met het vaccineren van mensen, maar ook met het geven van voedselhulp, onderdak en psychosociale hulp tijdens de coronacrisis.

Gevolgen coronacrisis

Zelf heeft de Weesper brouwer ook flinke klappen gehad door de crisis. De brouwerij heeft sinds vorig jaar een plekje in de gerenoveerde Laurentiuskerk in het hart van Weesp. Naast dat er bier gebrouwen wordt, is er een proeflokaal. Dat was door de coronacrisis maar slechts een paar maanden open het afgelopen jaar.