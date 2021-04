Plaquette voor 100-jarige sterrenkundige Kees de Jager onthuld op Sonnenborgh

Op de buitengevel van de voormalige professionele sterrenwacht Sonnenborgh in Utrecht is vanmiddag een plaquette onthuld vanwege de 100ste verjaardag van de Texelse sterrenkundige Kees de Jager. De Jager was jarenlang directeur van het sterrenkundig instituut en heeft er ruim veertig jaar gewoond met zijn gezin.

Vanwege de broze gezondheid van de 100-jarige Kees de Jager, die in 2003 terugkeerde naar zijn geboortegrond en in 2006 werd benoemd tot ereburger van Texel, was hij niet fysiek bij zijn eigen eeuwfeest. Wel keek hij digitaal mee hoe zijn collega's hem huldigden. Ironisch genoeg liet de zon, die hij zijn hele leven bestudeerde, het vandaag afweten.

Zijn zoon Jan (71) nam nog wel even het woord. Hij gaf aan ontroerd te zijn dat er een plaquette was gewijd aan zijn vader. Van tevoren was de plaquette aan Kees zelf getoond, aangezien hij niet bij de onthulling aanwezig kon zijn. "Ik weet zeker dat mijn vader ook ontroerd is. Het is geweldig dat de plaquette hier op Sonnenborgh hangt, vooral vanuit mijn perspectief omdat we hier hebben gewoond. Het was heel bijzonder om hier op te groeien."

De feestelijke bijeenkomst was geheel digitaal en is hieronder terug te kijken.