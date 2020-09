Sterrenkundige Kees de Jager (99) kan niet stilzitten: "Zon bestudeer ik nog dagelijks"

TEXEL - Door de coronamaatregelen houdt hij even geen lezingen, maar er is wel net een boekje met memoires uit. Ook is hij bezig met een boekje over de invloed van de zon op de klimaatveranderingen. De 99-jarige professor in de sterrenkunde Kees de Jager blijft actief ondanks zijn hoge leeftijd en kwetsbare gezondheid. "Mijn zicht wordt wat minder en ik loop ook wat wankel maar voor de rest gaat het goed met mij hoor."

Naast de wetenschap was hardlopen een van de passies van Kees de Jager. Negen jaar geleden liep hij nog de halve marathon van Texel. Hij was toen met zijn 90 jaar de oudste deelnemer. "Hardlopen heb ik altijd fijn gevonden, als jonge jongen al. En ik ben het mijn leven lang blijven doen. Het houdt je fit. Een paar jaar geleden ben ik helaas een keer gevallen. Ik ben toen in het ziekenhuis beland en toen ik eruit kwam was het eigenlijk voorbij."

"Ik was een soort vredesstichter tussen de Amerikanen en de Russen. Ik ben er wel trots op om daar als Texelse jongen gestaan te hebben." In 2006 werd de inmiddels op Texel teruggekeerde De Jager onderscheiden met het ereburgerschap van Texel. Naast Harry de Graaf, voormalig hoofdredacteur van de Texelse Courant, en windsurfer Dorian van Rijsselberghe is hij de derde ereburger van Texel. "Ik word daar nooit op aangesproken hoor. Tesselaars hebben weinig ontzag voor zogenaamde beroemdheden. Ik ben dan wel ereburger maar ik moet me niks verbeelden", zegt De Jager met een lach.

Je zou Kees de Jager een van de beroemdste bewoners van Texel kunnen noemen. Zijn hele leven bestudeerde de op Texel geboren sterrenkundige de zon en verwierf er wereldfaam mee. Zijn ontdekkingen over de werking, de samenstelling en de aard van de zon werden wereldwijd gewaardeerd. De Jager, die zijn leven lang als professor aan de Universiteit van Utrecht verbonden was, kreeg meerdere medailles en eredoctoraten. Daarnaast zette hij zich tijdens de koude oorlog in voor samenwerking tussen Amerikaanse en Russische ruimteonderzoekers. Hij werd in Moskou onderscheiden met de Joeri Gagarin medaille.

Hardlopen kan hij niet meer, maar wat de hoogbejaarde professor nu jong houdt is de liefde. Sinds enige tijd is de 87-jarige Margriet Boele in zijn leven, zij is het nieuwe zonnetje in huis. "Toen we elkaar zagen, was het direct raak", zegt Margriet. Ze is de kleindochter van de Utrechtse astronoom Nijland en kende Kees uit een ver verleden. Samen voeren ze gesprekken over de sterren, maar genieten ze ook van muziek. "Margriet kan zo mooi zingen. Ze heeft een cd opgenomen met een pianist in het kerkje van Den Hoorn", vertelt De Jager. Hij is zelf ook te horen op de cd in het nummer Uber den Wolken van Reinhard Mey.

In april van dit jaar verscheen er een boekje met memoires van Kees de Jager met herinneringen aan en anekdotes uit zijn leven, Terugblik 2. Daarin schrijft De Jager over zijn mooiste ontdekking: het ontstaan van een zonnevlam, een enorme uitbarsting op de zon, die hij met zijn team in 1980 voor het eerst echt wist vast te leggen. "Het was op de dag dat Beatrix koningin werd en de zonnevlam noemden we daarom de Koninginnevlam. Magnifiek was dat" zegt De Jager.

Ode

In het boekje staat ook een ode aan zijn enkele jaren geleden overleden vrouw Doetie met wie hij zijn hele leven samen was en kinderen kreeg. De Jager schrijft dat zijn vrouw ooit ten dans gevraagd werd door een Amerikaanse astronaut die op de maan geweest was. "En als de maan scheen, dan wees mijn vrouw omhoog en zei ze: "Zie je die maan, ik heb gedanst met iemand die daar op rondgelopen heeft", zegt De Jager. Hij lacht.

Terugblik 2 door Kees de Jager is uitgegeven bij Stip Media.