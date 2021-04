Digitaal feestje en eigen tijdschrift voor jarige sterrenkundige Kees de Jager (100)

Een van Texels beroemdste inwoners, sterrenkundige Kees de Jager, wordt op 29 april 100 jaar. Dit wordt die dag gevierd met een digitaal feestje van zijn collega's. Ook staat het wetenschappelijke tijdschrift New Science stil bij de mijlpaal: De Jager staat op de cover van de laatste editie en hij is door de redactie uitgebreid geïnterviewd.

Als de gezondheid van De Jager het toelaat, zal hij meekijken met het event, zo is gezegd.

Drie mensen komen daarbij aan het woord: prof. dr. Ewine van Dishoeck (voorzitter International Astronomical Union), prof. dr. Michael Wise (directeur SRON Netherlands Institute for Space Research) en dr. Sebastiaan de Vet (voorzitter Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer en Sterrenkunde).

Kees de Jager (Den Burg, 1921)

De Jager werd geboren op Texel en studeerde natuur-, wis- en sterrenkunde aan de Universiteit Utrecht. Hij promoveerde in 1952 cum laude op een onderzoek naar de waterstoflijnen in het zonnespectrum. Daarna is hij tientallen jaren betrokken geweest bij zonneonderzoek, zo richtte hij zich op zonnevlammen en super- en hyperreuzen.

Zijn cv is bijzonder uitgebreid: hij werd eerst lector en later hoogleraar, richtte diverse laboratoria op en was onder andere directeur van het sterrenkundig instituut Sonnenborgh. Hij werd met meerdere prijzen onderscheiden, waaronder eredoctoraten en de Russische Gagarinmedaille voor ruimteonderzoek. Hij gaf lezingen en schreef boeken.

Privé was hij een begenadigd hardloper, tot op hoge leeftijd liep hij nog de halve marathon van Texel. In 2003 keerde hij terug naar zijn geboorte-eiland en in 2006 werd hij ereburger.