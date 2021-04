Kunst- en cultuurlessen stopgezet door reactie van het Rijk: 'Kinderen de dupe'

De kunst- en cultuurlessen waren van korte duur in Zaanstad, want de toestemming voor het geven van de lessen aan jongeren tot en met zeventien is ingetrokken. Hoewel burgemeester Jan Hamming enthousiast was over het plan om alle Zaanse kinderen als kwetsbaar aan te merken, past dit volgens het Rijk niet binnen de wet. Alleen ouderen, mensen met een beperking en dak- en thuislozen mogen als deze groep worden aangemerkt.

Directeur Otto Berg van het kunst- en cultuurcentrum Fluxus is teleurgesteld in de keuze van het Rijk: "Wij vinden het helemaal niet leuk." Hij benadrukt dat de organisatie het niet voor zichzelf doet, maar voor de jongeren. "Die zijn hier de dupe van."

'Zaanse interpretatie'

Eerder zei wethouder cultuur Annette Baerveldt dat alle kinderen kwetsbaar zijn: "Sporten mogen zij al, maar wij vinden het heel belangrijk dat kinderen in hun vrije tijd ook creatief bezig kunnen zijn. Daarom openen kunst- en cultuurcentra in de omgeving weer de deuren."

Volgens burgemeester Jan Hamming was het op deze manier mogelijk om de kinderen op deze manier alvast wat perspectief te bieden. Hamming: "Binnen de huidige coronamaatregelen is er de mogelijkheid om activiteiten te organiseren voor kwetsbare groepen. De Zaanse interpretatie van die richtlijn was dat alle kinderen als kwetsbare groep aan te merken zijn. Het Rijk geeft nu aangegeven dat dat niet past binnen het juridisch kader." De burgemeester heeft daarom, tot grote teleurstelling, de toestemming moeten intrekken.

Berg is dankbaar dat burgemeester Hamming zich er persoonlijk voor heeft ingezet: "Dat hij is teruggefloten is jammer, maar hij maakt zich hard." Het kunst- en cultuurcentrum zal doorgaan met de beperkte buitenlessen, maar binnen zullen de deuren voorlopig weer dicht blijven.

Nog even geduld

Als de besmettings- en ziekenhuiscijfers het toelaten, mogen de culturele instellingen vanaf 11 mei weer lessen aanbieden.