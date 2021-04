In Zaanstad weer dans- en zangles: "Blij voor leerlingen én docenten"

Eindelijk weer creatief bezig zijn: per direct mogen er weer kunst- en cultuurlessen worden gegeven in Zaanstad aan jongeren tot en met 17 jaar oud. Het gaat om activiteiten die worden begeleid door een professionele docent: "We sprongen een gat in de lucht toen we het nieuws hoorde", vertelt directeur Otto Berg van kunstencentrum FluXus enthousiast.

Volgens wethouder cultuur Anette Baerveldt zijn alle kinderen kwetsbaar in deze coronaperiode. "Sporten mogen zij al, maar wij vinden het heel belangrijk dat kinderen in hun vrije tijd ook creatief bezig kunnen zijn." Daarom openen kunst- en cultuurcentra in de omgeving weer de deuren.

Groen licht

Zo ook bij centrum voor de kunsten FluXus. Directeur Otto Berg heeft zich samen met buurtcentrum de Pelikaan hard gemaakt om weer lessen te mogen geven. Berg: "Het belangrijkste zijn de jongeren. Die soms aan alle kanten tegen de muur aanlopen. Jongeren die gek zijn op cultuur konden heel weinig."



Burgemeester Jan Hamming heeft groen licht op het plan gegeven. "De burgemeester is erg betrokken bij de jongeren", laat Berg weten. Burgemeester Jan Hamming is positief gestemd: "De komende periode komen steeds meer mogelijkheden om maatregelen rondom corona terug te draaien. Tot die tijd willen wij kijken wat er binnen de huidige regels wél kan." Volgens de burgemeester bieden we 'onze kinderen' op deze manier alvast wat perspectief.



De organisaties moeten zich wel aan de geldende coronaregels houden. Wethouder Baerveldt: "Maar wij denken dat daarbinnen genoeg mogelijkheden zijn om actief te zijn en dat is heel waardevol voor onze jeugd." De lessen worden bij voorkeur buiten gegeven, maar binnen mag ook indien de ruimte groot genoeg is.

Primeur

Dat ze weer 'mogen' voelt voor het centrum voor de kunsten 'best bijzonder, directeur Otto Berg': "We zijn tot nu de enige kunstencentrum in Nederland die weer mogen." De leerlingen zijn blij, maar ook voor de docenten is het feest. Veel docenten werken als zelfstandige en de leerlingen vinden op afstand dansles krijgen toch een stuk minder leuk. "Voor hen is het een kans om weer te werken", benadrukt Berg.



De eerste lessen zijn gegeven en de kinderen zijn volgens Berg erg blij. Een docent kreeg te horen dat ouders 'hun kind weer terugzien'. "We onderschatten het belang voor de kinderen om te dansen en zingen", besluit Berg.