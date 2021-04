Oscar voor My Octopus Teacher ook een beetje voor Wijk aan Zee

My Octopus Teacher heeft een Oscar gewonnen in de categorie documentaires. De film over de vriendschap van een depressieve snorkelaar met een octopus, die voor een groot deel gemonteerd is in Wijk aan Zee, won eerder al een Bafta, de Britse tegenhanger van de Amerikaanse prijs. De film was een hit op abonneezender Netflix.

Ellen Windemuth, mede-producent, is bevriend met cameraman Craig Foster. Om te herstellen van een burn-out, snorkelt de maker van een reeks natuurdocumentaires voor de kust van Zuid-Afrika.

Als hij Windemuth vertelt van zijn dagelijkse ontmoetingen met een octopus, stimuleert Windemuth hem de ontmoetingen te filmen. De beelden worden gemonteerd in haar huis in Wijk aan Zee. Daar is Windemuth met de stichting IJmondig actief in de strijd tegen de vervuiling door Tata Steel.

Geven om de natuur

"De Oscar is een geweldige prijs, ook als het bewijs dat mensen geven om onze natuur. Ons nieuwe, digitale Waterbear Network baseert zich op dit principe van emotionele ecologie", zegt Windemuth over het winnen van de Oscar.

Met de documentaire wil zij vooral laten zien hoe mooi de natuur is en hoe belangrijk het is dat die behouden blijft. Windemth woont tegenwoordig in Bergen, maar is met haar stichting nog steeds actief in Wijk aan Zee.