Netflix-hit 'made in Wijk aan Zee' wint Bafta voor beste documentaire

My Octopus Teacher van producent Ellen Windemuth heeft een Bafta (British Academy Film Awards) gewonnen voor de beste documentaire. De natuurfilm over de vriendschap tussen een octopus en een duiker is een grote hit op abonneezender Netflix. Windemuth volgde de uitreiking vanwege corona met een klein gezelschap vanuit haar huis in Bergen, maar dat maakte de blijdschap er niet minder om. "Het is echt fantastisch."

De film is voor een belangrijk deel gemonteerd in Windemuths vorige huis in Wijk aan Zee. Daar voerde ze met de Stichting IJmondig een felle strijd tegen de uitstoot van staalbedrijf Tata Steel. Ze ziet de prijs als een waarschuwingssignaal naar vervuilende bedrijven en de overheid 'om eindelijk te stoppen met de gesubsdieerde industrie in ons kleine landje'. Het is een strijd die ze na haar vertrek uit Wijk aan Zee, waar ze te veel last had van de uitstoot van Tata Steel, voortzet in Bergen.

Britse tegenhanger Oscar

De Bafta is de Engelse tegenhanger van de Oscar, het Amerikaanse filmfestival. Ook voor die prijs staat My Octopus Teacher op de shortlist. De Bafta is niet de eerste prijs die de natuurdocumentaire wint, maar tot op heden wel de meest prestigeuze. De film liet onder meer Collectiv (over een brand in een Roemeense nachtclub) en A Life on Our Planet van de Britse natuurfilmregisseur Richard Attenborough (1923-2014) voor. Net als voor de film van Windemuth heeft Netflix voor A Life on Our Planet een intensieve en kostbare campagne gevoerd.

tekst gaat verder onder de trailer van My Octopus Teacher