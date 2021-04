AZ trekt na mooie voetbalmiddag aan kortste eind, maar blijft strijdvaardig

AZ keert na de 2-0 verloren topper tegen Ajax teleurgesteld terug naar Alkmaar. De ploeg van trainer Pascal Jansen bood lang partij tegen koploper Ajax, maar in de tweede helft sloeg Ajax-middenvelder Davy Klaassen tweemaal toe en tekende voor beide treffers.

Gezien het aantal kansen had er meer ingezeten voor de bezoekers. De verliespartij hakt er dan ook in bij AZ-speler Calvin Stengs. "Ik denk dat we zeker kansen hebben gehad om die 1-0 te maken. Dat is gewoon zonde en dat knaagt wel aan je na de wedstrijd", aldus een teleurgestelde Stengs.

Niet alleen het feit dat er verloren wordt tegen rivaal Ajax doet zeer, ook gezien de strijd om plek twee ziet het er voor AZ nu een stuk minder rooskleurig uit. PSV won gisteravond namelijk al tegen FC Groningen (1-0) en staat daarmee drie punten los van AZ. Daarnaast hebben de Eindhovenaren een beter doelsaldo. Tekst loopt door onder de reactie van AZ-trainer Pascal Jansen

Met nog vier westrijden voor de boeg lijkt plek twee een lastig karwei te gaan worden voor AZ, maar trainer Pascal Jansen geeft de strijd nog niet op. "Indirect waren we al afhankelijk van PSV gezien het verschil in goals en omdat zij gisteren al hun wedstrijd wonnen. Maar ik heb al meerdere keren aangegeven dat PSV gewoon boven ons staat en dat is de ploeg waar wij op jagen. Dat is na vanmiddag niet anders."