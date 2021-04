Klaassen laat Ajax-fans juichen en bezorgt Ajax officieus kampioenschap

Bij Ajax koos trainer Erik ten Hag voor dezelfde opstelling als in de bekerfinale tegen Vitesse (2-1 winst). Dat betekende basisplaatsen voor Davy Klaassen en Antony. Mohammed Kudus en David Neres moesten weer plaats moesten nemen op de bank. Bij AZ keerde Teun Koopmeiners terug van een schorsing en nam Yukinari Sugawara de plaats van de geblesseerde Jonas Svensson in.

Het vuur spatte er vanaf de eerste minuut al vanaf in de Arena. Een vrije trap van Koopmeiners was in de derde minuut al het eerste wapenfeit. Sebastien Haller kreeg na zes minuten de eerste grote kans voor Ajax, maar stuitte op een goed uitkomende Marco Bizot, die vaker een sta-in-de-weg bleek. Felle duels en een hoog tempo maakten de Noord-Hollandse clash erg aantrekkelijk voor de aanwezige toeschouwers.

Kansen

In het eerste half uur kreeg AZ de betere kansen. Koopmeiners schoot de bal rakelings langs de kruising en vlak daarna moest Maarten Stekelenburg redding brengen op de inzet van Calvin Stengs. Albert Gudmundsson stuitte in de 32ste minuut op de uitkomende Stekelenburg, maar de beste kans was voor Bruno Martins Indi. In de 41ste minuut leek de verdediger AZ op voorsprong te zetten na een lage voorzet van Wijndal, maar Alvarez voorkwam met een fraaie sliding de Alkmaarse goal. Ook Ajax kreeg nog een mogelijkheid via Dusan Tadic. De vrije trap van Serviër van dertig meter werd goed gepareerd door Bizot.

Ook na de pauze gingen beide ploegen verder met waar ze mee bezig waren. Nicolas Tagliafico schoot een afvallende bal met een wreeftrap recht op Bizot af en een minuut later hielp Gudmundsson een dot van een kans om zeep: de IJslander stond vogelvrij op de vijfmeter, maar raakte de bal helemaal verkeerd.

Davy Klaassen

Ajax trok de wedstrijd naarmate de tweede helft vorderde steeds meer naar zich toe. De Amsterdammers werden sterker en kregen via Haller en Tagliafico een tweetal kansen. In de 66ste minuut brak Davy Klaassen de ban voor de koploper. Die middenvelder, die al zo vaak het eerste doelpunt van de wedstrijd maakte, tikte van dichtbij binnen na een knap overstapje van Haller: 1-0. Dat leidde voor het eerst in tijden weer voor gejuich vanaf de tribunes.

