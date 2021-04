Leeft de 'vissersderby' wel bij Telstar?

Telstar bereidt zich voor op de vissersderby tegen FC Volendam. Gisteren peilden wij bij FC Volendam of de vissersderby leeft onder de spelers daar en vandaag deden we dat bij Telstar. Conclusie: de vissersderby lijkt een beetje te zijn dood gebloed.

“Ik heb ook het gevoel dat het niet leeft”, zegt Telstar-aanvoerder Frank Korpershoek. “Veel jongens hebben helemaal niks met de visserderby hier omdat ze uit andere regio’s komen. Zij hebben ook de volle stadions niet meegemaakt. Meer dan verhalen hebben ze er niet over gehoord.”

Korpershoek speelde in zijn carrière vele vissersderby's. Deze vissersderby zal toch echt de laatste zijn voor 'Mister Telstar'. Hij heeft namelijk besloten om aan het einde van dit seizoen een punt achter zijn carrière te zetten. Daarnaast is het nog maar de vraag of hij zondag in actie kan komen tegen FC Volendam.

Al twee maanden kijkt Korpershoek wegens een enkelblessure toe vanaf de zijkant, maar vanmorgen trainde de 36-jarige routinier volledig met de groep mee. "Er bleek toch wel meer schade te zitten dan we hadden gehoopt", blikt hij terug op zijn blessure die hij opliep in de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles in februari. "Het feit dat ik hier nu sta betekent dat het de goede kant op gaat. Maar hoe ik mij morgen voel weet ik niet."

Tegenvallers

Telstar snakt na vijf wedstrijden zonder overwinning naar een zege. Een kleine tegenvaller is dat ze het zondagmiddag tegen FC Volendam wellicht zonder verdedigers Ilias Bronkhorst en Redouan El Yaakoubi moeten doen. Bronkhorst trainde apart van de groep en El Yaakoubi ontbrak omdat hij 'niet fit' is.

