Scholieren helpen tijdens nationale zaaidag voor behoud van de bij: "Hebben ze nodig"

Waar ze het probleem van de bijen ook inzien is op het Atheneum College Hageveld in Heemstede. Het gebouw, dat bij aankomst ergens aan Zweinstein doet denken, is omringd door groen en in de tuinen staat een bijenkast waar tientallen honingbijen in en uit vliegen.

Op een graszode verderop staan de eerstejaars te popelen om te gaan zaaien. Een van hen is Zomer: "Bijen worden wel eens gezien als enge dieren omdat ze steken. Maar eigenlijk doen ze heel veel voor onze natuur en zorgen ze dat er veel kan groeien. Natuurlijk kan je een prik krijgen, maar ik denk toch dat we daarmee moeten dealen. We hebben ze echt wel nodig."

