Buurtinitiatief Hart voor de K-buurt mag door

Het was nog even onzeker, maar het bewonerscollectief Hart voor de K-buurt krijgt vanaf juni weer subsidie van het stadsdeel Zuidoost. Daarmee kunnen ze in ieder geval tot de zomer in 2022 verder.

Flatcoaches, oppasmoeders en KbuurtTV, het stond de laatste maanden allemaal stil bij Hart voor de K-buurt. Door een subsidiegat konden deze activiteiten die het buurtplatform organiseerde, tijdelijk geen doorgang vinden. "We waren zo lekker op dreef en dan krijgen we eind december dit slechte nieuws", vertelde coördinator Mike Brantjes destijds. 'Foutje' Wat volgde waren maanden van onzekerheid, en dat was frustrerend, zegt Mike. "Wat wij in principe willen, is vertrouwen. We doen het goed, krijgen lovende rapporten en 'zijn een voorbeeld voor heel Nederland'. Zelfs als nu een oplossing komt, zal het tijd kosten de afbraak weer op te bouwen. Je kunt niet verwachten dat je een paar maanden de stekker eruit trekt, en dat als deze er weer in gaat, als vanzelf alles weer loopt zoals het liep." De subsidiestop was een gevolg van een 'foutje in de planning', volgens stadsdeelvoorzitter Dirk de Jager. Alhoewel het experiment sowieso eind 2020 afliep, zou de overgang beter moeten zijn geregeld. "De subsidie is nu gestopt voordat wij besluiten hebben genomen hoe wij de subsidies in de toekomst gaan verdelen", zei De Jager erover. Toch goed nieuws Gisteravond kwam er dan toch goed nieuws. Het stadsdeelbestuur liet weten de subsidie in ieder geval door te zetten tot zomer 2022. Het zou gaan om een bedrag van 120.000 euro. Het stadsdeel heeft wel twee voorwaarden gesteld aan de subsidie. Hart voor de K-buurt 'wordt gevraagd kennis en ervaring te delen met andere buurten waar bewoners zichzelf organiseren via een buurtplatform-van-onderop'. Vanaf de zomer zal Hart voor de K-buurt andere buurten helpen met buurtbudgetten.

Quote "Misschien is Hart voor de K-buurt een beetje slachtoffer geworden van de wet op de remmende voorsprong" Dirk de Jager, STADSDEELVOORZITTER ZUIDOOST

De tweede voorwaarde is dat het buurtplatform en het stadsdeel investeren in hun samenwerking. Volgens Mike van de K-buurt is het voor de gemeente lastig om om te gaan met de 'eigenaarsschaps-kant van de democratische agenda van het college. "De afgelopen periode was de samenwerking met het stadsdeel soms stroef." De Jager beaamt dat het niet altijd even soepel is gegaan. "Misschien is Hart voor de K-buurt een beetje slachtoffer geworden van de wet op de remmende voorsprong." Blij met de steun Hart voor de K-buurt is in ieder geval blij met de subsidie en wil iedereen bedanken die aan dit uiteindelijke besluit heeft meegewerkt. "Met name ook de gekozen volksvertegenwoordigers, leden van de stadsdeelcommissie en gemeenteraad die zich hebben ingespannen voor continuïteit van financiering en voorkoming van afbraak wat met veel maatschappelijk geld (en energie van bewoners) werd opgebouwd. En uiteraard het college van B&W en het Dagelijks Bestuur van Zuidoost wat dit mogelijk maakt."