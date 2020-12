Flatcoaches redden de buurt: "We zijn die junks in de flat zat!"

AMSTERDAM - De bewoners van de torenflats Klieverink en Kralenbeek in de Amsterdamse Bijlmer zijn de problematiek in de flats zat. Deze week zijn vier buurtbewoners klaargestoomd als vrijwillige flatcoaches. De flatcoaches zijn vergelijkbaar met de avondconciërges van de flat. Zij signaleren en registreren elke avond wat zij tegenkomen. "Een drugsgebruiker in de trappenhal, daar schrik ik niet zo snel van in de flats."

Bewonersinitiatief 'Hart voor de K-buurt' start in samenwerking met woningcorporatie DeKey een pilot van drie maanden met vier flatcoaches. Flatbewoners klagen al jaren over de ongewenste bezoekers die in de trappenhuizen en liften van de flats hangen. "Toen ik thuiskwam trof ik een poepende junk aan, die daarna met mij mee de lift in probeerde te komen", zegt flatbewoner Robert Slieker. De bewoners waren het zat en gingen in gesprek met de woningcorporatie.

Coaches wonen zelf niet in flats Met een zaklamp, een dikke reflecterende jas en de telefoon om alle signalen vast te leggen, gaan vrijwillige flatcoaches Anil Nazarali en Kasiv Javed op pad. Ook nemen de flatcoaches tips van de politie en woningcorporatie en alle kennis van de EHBO-cursus mee. Om de afstand te bewaren is er gekozen voor flatcoaches die zelf niet in de flats, maar wel in de buurt wonen. "Wij hebben geen bevoegdheden, maar voelen ons wel verantwoordelijk om alles te signaleren wat er in de flat gebeurd", zegt Anil. Alles wat de flatcoaches tegenkomen wordt doorgegeven aan de wijkbeheerders van de woningcorporatie. Zij houden overdag een oogje in het zeil.

Quote "Ik hoop dat dit geen zoethoudertje is" Saskia - flatbewoner

Flatbewoner Saskia woont al meer dan vijftien jaar in de flat Klieverink en heeft de flat zien opfleuren. "Het is hier al veel beter dan vroeger, maar ik dien nog steeds regelmatig signalementen in bij de woningcorporatie. En ik heb niet het gevoel dat deze echt worden opgepakt." De pilot duurt drie maanden. Na de evaluatie zal worden bekeken of de flatcoaches structureel zullen worden ingezet.