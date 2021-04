Gemengde reacties horeca op heropening terrassen: "Moedige stap van de overheid"

"We zijn blij dat er iets gebeurt en we een klein beetje vooruitzicht hebben", laat Ron Ippen van Effe in 't Dorp weten aan onze mediapartner Regio Noordkop. "De bedachte opening van alleen de terrassen is echter een ondoordachte actie van het kabinet. Veel horeca heeft geen terras, deze collega's kunnen dus nog niks. Stel je voor dat er straks twee mooie dagen zijn en daarna slecht weer. Dan kun je als ondernemer dus je verse voorraad weggooien, wat uiteindelijk meer kost dan het opbrengt."

Ippen zou van het kabinet graag horen 'waarom ze denken dat het virus gevaarlijker is voor 12.00 uur en na 18.00 uur'. We roepen dan ook op aan onze burgemeester om in het veiligheidsberaad er voor te pleiten dat de horeca open kan tot bijvoorbeeld 21.00 uur." Danny Janssen van Diverzo is kort in zijn reactie: "Al een jaar lang is niks logisch. Deze 'versoepeling' is daar wederom een bevestiging van."

Moedige stap

"Ik hoor vooral veel berichten dat mensen er niet blij mee zijn, maar ik vind het een moedige stap van de overheid", reageert Marcel Brunsveld van café 1909 in Julianadorp. "De besmettingen stijgen en toch doen ze een grote stap vooruit, ook voor winkels en scholen. Voor de horeca is het voor de een wel handig en de andere niet. Voor mij is elk uurtje dat ik open mag meegenomen, we hopen dan wel op goed weer!"

"Voor mij als ondernemer zonder subsidie gaan we er gewoon voor en houden we de menukeuzes gewoon simpel, waardoor we weinig verspilling hebben. Tevens is van 12.00 tot 18.00 uur nu prima, want het koelt toch nog erg snel af in de avond. Als we vanaf nu alleen maar stapjes vooruit doen in plaats van achteruit ben ik een gelukkig mens. Proost!"