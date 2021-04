Meer speelruimte voor winkeliers: 'Meer geld en minder risico's'

Retail-deskundige Fred Rutgers noemt de nieuwe situatie voor winkeliers een 'hosanna' situatie, vergeleken met waar ze vandaan komen. Het is een stapje in de goede richting. Ze verliezen minder geld en lopen minder risico op een boete als er klanten binnenkomen zonder afspraak, legt hij uit. Maar er is wel één 'maar': "Het is nog niet voldoende om de winkels winst te laten maken."