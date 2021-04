"Liever tachtig procent gevaccineerd en honderd procent weer open"

Een balanceer-act en niet zonder risico: zo noemde Rutte de aankomende versoepelingen tijdens de persconferentie vanavond. Horeca-ondernemers mogen woensdag 28 april, een dag na Koningsdag, de terrassen 's middags eindelijk weer even opengooien. Een meevaller of pleister op een kogelwond voor deze horecatijgers uit de regio?

Verschillende Heerhugowaardse ondernemers hebben tijdens de sessie met de burgemeester dan ook aangegeven liever niet open te willen. "We zijn allemaal failliet en zitten in een spagaat waar we niet uitkomen. Liever tachtig procent gevaccineerd en honderd procent open in plaats van twintig procent om kunnen zetten."

Vorig jaar heeft hij noodgedwongen duizenden euro's aan voorraad door de gootsteen moeten spoelen. "De ic-opnames zijn nog nooit zo hoog geweest dit jaar, dus lekker makkelijk om dit nu te gillen, maar wie zegt dat we over twee weken niet weer volledig op slot gaan? Ik ga niet weer al mijn bier en frisdrank wegflikkeren."

Bij het team van Stadsstrand De Kade in Alkmaar heerst er - met dank aan de grote zandbak - alleen maar vreugde. Ted van de Pebbel laat weten dat het terras - zoals gepland - pas opent op 1 mei. "We zijn erg blij met het nieuws en hebben er zin in! Maar we gaan eerst even een borreltje doen met het team. Een momentje met elkaar is belangrijk om alle koppen weer in dezelfde richting te krijgen."

Zandbakpret

Aan de gestelde voorwaarden kleven voor het stadsstrandje weinig nadelen. "We zijn al weken bezig met de opbouw en hebben gelukkig een ruim terras, dus de anderhalvemeterregel is hier gemakkelijk na te leven."

Ook bij restaurant Trefpunt in Schoorl slaken eigenaren Saskia en Erno van Donselaar een zucht van verlichting, ondanks dat het terras pas om 12 uur open mag. "Ons restaurant is populair onder wandelaars en fietsers, dus we moeten het vooral hebben van de ochtenden. Toch moeten we ergens beginnen, dus we zijn blij met iedere versoepeling."