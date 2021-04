Gemeenteraad unaniem: woningen Mariaschool alleen voor Zandvoortse jongeren

Goed nieuws voor Zandvoortse jongeren die hard op zoek zijn naar een woning in hun dorp. De gemeenteraad wil dat de appartementen in de oude Mariaschool straks uitsluitend door jongeren uit het dorp bewoond kunnen worden.

De woningnood onder jongeren in Zandvoort is hoog. De gemiddelde wachttijd bedraagt zo'n 7 jaar. Ruim een half jaar geleden deden de 20-jarige Romy Koning en de 24-jarige Suzanne Jansen een dringend beroep op de Zandvoortse politici om meer starterswoningen voor jongeren in het dorp te realiseren. Ze constateerden dat het voor hen en hun vrienden erg moeilijk is om een woning in hun eigen dorp te bemachtigen, koop of huur. Bij de Mariaschool krijgen jongeren een huurcontract voor vijf jaar en daarna kunnen ze dan doorstromen naar een woning elders.

'Ook aan de ouderen denken'

De VDD had voor de raadsvergadering van dinsdagavond een amendement ingediend om nog eens te benadrukken dat Zandvoortse jongeren voorrang moeten krijgen bij het verdelen van de woningen in de voormalige school. Een deel van de partijen vond dat wat overbodig, omdat de wethouder dat al tijdens eerdere vergaderingen had beloofd.

Nu staat het dan in ieder geval zwart op wit. De Ouderenpartij Zandvoort (OPZ) voegde er nog wel even aan toe dat er ook aan huisvesting van ouderen gedacht moet worden in het dorp. Raadslid Patrick Berg opperde het deels leegstaande gemeentehuis als mogelijke nieuwe woonlocatie.