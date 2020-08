Grote zorgen rondom woningnood jongeren: eigen huis is onbereikbare droom

NOORD-HOLLAND - Jongeren die achteraan staan op de lijst voor een sociale huurwoning, noodgedwongen bij hun ouders moeten blijven wonen, schrikbarend veel geld betalen voor een appartement van postzegelformaat en geen hypotheek kunnen afsluiten. Volgens Bas van Weegberg, voorzitter FNV Young & United is het aan de orde van de dag: "Veel studenten vinden de situatie uitzichtloos."

Nederland telt naar verwachting in 2035 18,8 miljoen inwoners. Mede gezien dit aantal, zal hoogstwaarschijnlijk de vraag naar woningen verder toenemen. Om aan de groeiende woningvraag te kunnen voldoen, zullen tussen 2020 en 2030 in totaal 845.000 woningen moeten worden bijgebouwd, zo staat beschreven in de Staat van de Woningmarkt 2020.

Hetzelfde rapport stelt dat ons land momenteel een tekort heeft van 331.000 woningen. Volgens Marcel Trip, woordvoerder bij de Woonbond een verontrustend aantal: "Dat is een tekort net zo groot als de stad Rotterdam."

Onbereikbaar

Trip vertelt dat veel jonge mensen geraakt worden in de wooncrisis. Zij moeten voor een sociale huurwoning vaak achteraan in de rij aansluiten, waardoor zij soms jaren moeten wachten op huisvesting. Ook de huidige huizenprijzen spelen een belangrijke rol in de onbereikbaarheid van de woningmarkt voor de jonge doelgroep.

Daar kan Kevin uit Enkhuizen over meepraten. Hij staat al acht jaar ingeschreven voor een sociale huurwoning, maar heeft nog steeds geen zicht op een eigen plek. Noodgedwongen woont hij met zijn vriendin en pasgeboren kindje nog bij zijn ouders thuis.

"De prijzen voor koopwoningen zijn dusdanig hoog opgelopen dat het voor hen niet altijd is op te brengen. Daarnaast hebben jonge mensen vaak flexibele contracten, waardoor zij minder gemakkelijk een hypotheek kunnen krijgen", aldus Trip. Volgens hem is veel geld betalen voor een particuliere huurwoning vaak het enige alternatief.