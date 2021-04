Krijgen Zandvoortse jongeren nu echt steun bij zoektocht naar huis in eigen dorp?

Er is licht aan het eind van de tunnel voor Zandvoortse jongeren die naarstig op zoek zijn naar een woning in hun eigen dorp. Tenminste, als de motie van de VVD morgen tijdens de gemeenteraadsvergadering wordt aangenomen. Daarin wordt voorgesteld appartementen die in de voormalige Mariaschool gebouwd moeten gaan worden, alleen aan Zandvoortse jongeren toegewezen zouden moeten worden.

Ruim een half jaar geleden deden de 20-jarige Romy Koning en de 24-jarige Suzanne Jansen een dringend beroep op de Zandvoortse politici om meer starterswoningen voor jongeren in het dorp te realiseren. Ze constateerden dat het voor hen en hun vrienden erg moeilijk is om een woning in hun eigen dorp te bemachtigen, koop of huur.

De toenmalige woningcorporatie De Key bevestigde het beeld: de gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning is ruimt 6,5 jaar in Zandvoort. En ongeveer een derde van die woningen wordt ook nog eens toegewezen aan mensen buiten Zandvoort, omdat sinds enige tijd de regio voor woningzoekenden vergroot is.

Eigen jeugd

De motie van de VVD vraagt nu om bij de verkoop van de Mariaschool niet alleen de voorwaarde te stellen dat er jongerenwoningen in gebouwd moeten worden, maar dat daarbij ook gesteld wordt het uitsluitend voor de eigen jeugd is. Dat is volgens raadslid Belinda Goransson mogelijk via een bepaling in de huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/IJmond. Dat is een maatwerkregeling dat aan een woningcorporatie de mogelijkheid geeft om maximaal 25 procent van de woningen aan een specifieke doelgroep.

"Voor zover ik weet is dat nog niet eerder gedaan in Zandvoort", vertelt Goransson. Ze weet dat er in de gemeenteraad meerdere partijen na het pleidooi van Romy en Suzanne doordrongen zijn van het probleem van de Zandvoortse jongeren. Ook Suzanne hoopt dat de politiek nu daad bij het woord voegt. "Na onze inspraak kwamen bijna alle partijen naar ons toe om te zeggen dat we er goed aan hadden gedaan om dit te bespreken. Het zou gek zijn als ze nu tegen deze motie stemmen", zegt ze stellig.

De motie wordt vanavond behandeld tijdens de gemeenteraadsvergadering van Zandvoort.