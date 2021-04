Aantal besmettingen blijft dalen, ziekenhuisopnames stijgen

De afgelopen week zijn er in Zaanstreek-Waterland 1.036 mensen positief getest op het coronavirus. Dit zijn 16 personen minder dan vorige week. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM, die NH Nieuws met hulp van LocalFocus inzichtelijk heeft gemaakt. De teller van het aantal personen dat deze week in een ziekenhuis is opgenomen staat op 20. In de regio is onverminderd het risiconiveau 'zeer ernstig' van toepassing.

Gemeente Edam-Volendam blijft koploper als het gaat om de meeste coronabesmettingen. Wel zet de lichte daling zich voort. Per 100.000 inwoners zijn daar de afgelopen week 514 besmettingen per 100.000 inwoners. Dat betekent in de praktijk dat er daar 186 geregistreerde coronabesmettingen bij zijn gekomen. Dit zijn er acht minder dan vorige week.

Ook in Oostzaan dalen de besmettingscijfers. Daar zijn per 100.000 inwoners 154 mensen positief getest. Dit betekent dat in de praktijk er slechts vijftien geregistreerde besmettingen zijn. Dit zijn er vijf minder dan vorige week.

Blijven prikken

In Zaanstreek-Waterland wordt al volop gevaccineerd. Het aantal mensen dat een prik komt halen in Koog aan de Zaan is boven verwachting hoog. Eerder deze week mocht ook medewerker Maria haar moeder vaccineren. Vanaf deze week worden ook mensen met morbide obesitas en het downsyndroom door de GGD gevaccineerd. Eerder was het de bedoeling dat deze groep door de huisarts geprikt zou worden.



