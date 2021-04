Dochter mag eigen moeder vaccineren: "Toch wel heel bijzonder"

Na maandenlang binnen zitten, voelt het krijgen van een vaccinatie als een cadeautje voor de 75-jarige Hennie Smit - Van der Schaaf. Het is dan ook extra speciaal dat haar eigen dochter Maria Abbring haar de prik mag geven in de vaccinatielocatie in Koog aan de Zaan. "Ik vind het heerlijk eigenlijk. Lekker dat ik eindelijk aan de beurt ben!", zegt Hennie.

Met kleindochter Dominique Copier aan haar arm komt Hennie de vaccinatielocatie binnen. "Ik zou eerst met mijn moeder gaan", vertelt Maria. "Maar omdat ik zelf ook vaccineer, dacht ik dat het ook leuk was om haar te vaccineren." En zo zijn drie generaties aanwezig bij 'de prik'. Twijfels heeft Maria niet echt, maar ze merkt wel dat mensen sinds alle zorgen om AstraZeneca en het Janssen vaccin meer gespannen zijn. "Het is best een beladen onderwerp", zegt Maria. Ze probeert met de mensen een praatje te maken en ze gerust te stellen. "Je merkt dat mensen uiteindelijk heel blij en dankbaar zijn dat ze een vaccinatie hebben."

Voor moeder Hennie voelt de vaccinatie dan ook echt als een mijlpaal. In de tijd dat corona net in het land was, zetten de kinderen en kleinkinderen de boodschappentassen voor de deur. Niemand mocht naar binnen. Het was een eenzame tijd voor Hennie, want haar man is vlak voor de coronacrisis overleden. En door een verleden met borstkanker voelt ze zich enorm kwetsbaar. "Als ik het krijg, heb ik een grote kans om heel erg ziek te worden", zegt Hennie. Er is dan ook één duidelijk ding waar Hennie straks het meest naar uitkijkt: "Ja het knuffelen heb ik zo gemist!"

In het vaccinatiecentrum in Koog aan de Zaan heerst een rustige sfeer. Het vaccineren zelf is dan ook een fluitje van een cent. Voor Hennie het weet, heeft Maria de spuit al in haar arm gezet. "Ik mag je nu nog niet knuffelen hè?", zegt ze lachend tegen haar dochter. Hoewel Maria zelf wel gevaccineerd is, zal Hennie toch echt nog even geduld moeten hebben.

Kleindochter Dominique kijkt trots toe hoe haar moeder haar oma vaccineert. "Oma heeft er lang op gewacht en het is dan echt super leuk dat m'n moeder die prik mag zetten. Dat is wel heel bijzonder om daarbij te mogen zijn."

Terug naar normaal

Na het vaccineren moet Hennie nog even wachten, maar de tijd vliegt om als ze oude bekenden ziet. Het vaccineren lijkt bijna een sociaal uitje. Iets waar Hennie juist zo naar verlangt. "Het is echt een lichtpuntje voor mensen, de vaccinatie. Als dat voorbij is, dan wordt het hopelijk weer normaal", zegt Maria.