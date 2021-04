Hogescholen blij om studenten een dag per week te ontvangen

De hogescholen zijn blij dat ze vanaf maandag weer een dag per week fysiek onderwijs mogen bieden. De scholen zijn al langere tijd gesloten en geven de lessen online. "We kijken er naar uit om studenten weer vaker te mogen ontvangen binnen de muren van onze hogeschool."

"Studenten en docenten snakken er naar weer naar school te kunnen", laat Karlien de Bruin, woordvoerder van Inholland, aan NH Nieuws weten. De hogeschool heeft scholen in Alkmaar, Haarlem en Diemen. "Wij hebben er vertrouwen in dat we de studenten veilig kunnen ontvangen. Onze gebouwen zijn er helemaal op ingericht om je aan de richtlijnen van het RIVM te houden, zoals bijvoorbeeld afstand houden."

Ze is blij, maar aan de andere kant betekent het wel dat er ook keuzes gemaakt moeten worden. "We kijken hoe we de beschikbare capaciteit van de gebouwen zo goed mogelijk kunnen benutten", vertelt De Bruin. Hoe dat eruit gaat zien verschilt per opleiding. "De opleidingen bekijken, ook in samenspraak met studenten, voor welke groepen het belangrijk is naar de hogeschool te komen en wanneer."

Gekoppelde lessen

Als voorbeeld noemt ze de opleiding Sportkunde in Haarlem. "Het praktijkonderwijs mochten we afgelopen weken gelukkig blijven aanbieden op de hogeschool, maar de projectlessen en studiebegeleiding zijn online. Deze onderdelen zullen straks ingeroosterd worden op de hogeschool na de praktijklessen, want projectlessen zijn vaak gekoppeld aan de praktijklessen", vertelt De Bruin. Volgens haar is het ook een stuk fijner voor zowel studenten als docenten om elkaar weer in de klas te zien.

Ook de Hogeschool van Amsterdam (HvA) is blij dat studenten weer een dag naar school kunnen. "Het is voor studenten belangrijk om elkaar ook fysiek te kunnen ontmoeten op de campus", vertelt woordvoerder Sietske Vermeulen.

Maar ook bij de HvA zal de invulling van de versoepeling per opleiding verschillen. "In de praktijk betekent dat, dat elke student weer een aantal uren per week naar de campus mag komen", zegt Vermeulen.