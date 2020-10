Docenten missen fysiek onderwijs en steunen studentenprotest: "Online lesgeven is zwaar"

Ze begrijpt maar al te goed dat studenten gaan demonstreren. "Studeren is niet alleen een vak volgen of leren, maar met studeren gaat er ook een nieuwe fase van je leven in. Je doet nieuwe vriendschappen op. Ik heb nu wel te doen met studenten in hun eerste jaar die hun studentenleven nu enkel ervaren van achter de computer."

Berber van Dalfsen is rekendocent aan de pabo en ziet uitdagingen bij het geven van digitaal onderwijs. "Het is zwaar omdat je de lessen moeten omzetten zodat ze ook voor online geschikt zijn."

Maarten Pieter Schinkel is hoogleraar mededingingseconomie aan de UvA en heeft deze zomer samen met collega en projectleider Digitale Onderwijsvernieuwing, Maud Pols het Hybrid Learning Theatre opgezet om het digitaal onderwijs verder te ontwikkelen.

Uitdagingen

De ontwikkeling van het digitaal onderwijs brengt flink wat uitdagingen met zich mee volgens Maarten. "We moeten oppassen dat we straks niet meer terug mogen in de collegezaal omdat het financieel aantrekkelijker is om het onderwijs zoveel mogelijk online te houden."

Maarten denkt wel dat de technieken die nu worden gebruikt straks beter kunnen worden ingezet na de coronacrisis: "Waarbij we ze kunnen gebruiken als ondersteuning bij live interactie, want dat is toch de fijnste manier van lesgeven.