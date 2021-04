Actievoerder Rob zet zichzelf virtueel in brand: "Wat gebeurt hier nou?"

"Dit is echt serieus. Ik heb gezien dat mensen huilend hun verhaal deden tijdens het inspreken." Rob van der Veer is wanhopig en wil niet dat er windturbines komen in zijn achtertuin. Daarom pakte hij het drastisch aan tijdens de inspraakavond: hij zette zichzelf digitaal in brand.

"Hij pakte aan het eind van zijn betoog iets wat leek op een grote aansteker", zegt een nog steeds verbaasd klinkende Ines Kostić tegen NH Nieuws. Ze is Statenlid bij de provincie namens de Partij voor de Dieren. "Hij zei 'maak je geen zorgen, het is niet echt.'" Even later waren er vlammen te zien en stond het hoofd van Van der Veer in brand. Kostić: "Ik zag wel wat ongemak in de ogen van de andere Statenleden. De een kon er wel om lachen, anderen keken van 'wat gebeurt hier nou?' Het is toch nogal heftig."

