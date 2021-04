Ruim honderd insprekers tegen loslaten afstandregels windmolens

Het onderwerp leeft. Want zoveel insprekers bij een vergadering is voor de provincie een unicum. Ze kwamen niet alleen uit de stad zelf, maar ook uit buurgemeenten. De boosheid richtte zich vooral tegen de plannen van de gemeente Amsterdam om met name bij de randen van de stad zeventien windmolens te plaatsen.

Volgens de insprekers is de gemeente Amsterdam niet voor rede vatbaar. "U bent volksvertegenwoordiger. Uw taak is om ons te beschermen. Dat is nodig bij gemeente Amsterdam", aldus Stephane Mason uit Amsterdam-Noord. Er zijn vooral zorgen over de overlast die de 150 meter hoge molens geven, zoals slagschaduw en het aantasten van het landschap.

Volledig verrast door plannen

Het werd ook duidelijk dat veel mensen onaangenaam verrast zijn dat er opeens plannen vlakbij hun huizen zijn, en dat de afstandsregel is teruggebracht van minimaal 600 meter naar minimaal 350 meter. "Toen ik ervan hoorde ben ik langs de deuren gegaan hier in Weesp", vertelt inwoner Tzachi Fischer. "Niemand wist ervan, we zijn heel erg geschrokken. Als je mensen eerlijk informeert merk je dat er veel meer weerstand is."