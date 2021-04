Ze gingen als 'kneusjes' in december de grond in. Tienduizenden afgekeurde bloembollen die niet geschikt waren voor de export. In plaats van ze te vernietigen, besloten Engel Hopman en zijn dochter Rebecca de bollen te planten op een akker in Bergen. Het resultaat is een enorme pluktuin, waar mensen zelf hun bosje bloemen samen kunnen stellen.

Engel Hopman en zijn dochter Rebecca in hun pluktuin in Bergen - NH Nieuws / Tom Jurriaans

De bezoekers krijgen een korte instructie en mogen dan in het veld zoveel bloemen plukken als ze willen. Na afloop wordt er bij de kiosk afgerekend. "Een leuk concept", vertelt een van de bezoekers van de pluktuin aan NH Nieuws. "Als je hier met kinderen komt plukken, leren ze ook dat de bloemen niet in de supermarkt groeien." De bloembollen die Engel Hopman in december in de grond stopte, zijn afkomstig van het bollenbedrijf van zijn broers waar hij jarenlang werkte. De bollen zijn afgekeurd omdat ze bijvoorbeeld beschadigd zijn tijdens het rooien of wat groen zijn omdat ze te lang in de zon hebben gelegen. "Ik wil er eigenlijk zoveel mogelijk planten en het publiek ervan laten genieten", vertelde hij in december aan NH Nieuws. (Tekst loopt door onder de video)

Duizenden 'kneusjes' staan in bloei: "Het ziet er prachtig uit" - NH Nieuws

Op dit moment groeien er alleen nog maar tulpen in de pluktuin. In de zomer zijn de lelies, gladiolen en dahlia's aan de beurt. Toch is er vooral in het weekend behoorlijk wat aanloop. "Mensen zitten door corona toch een beetje in een dip en zitten veel thuis", vertelt Rebecca Hopman. "Je merkt dat mensen vooral met het mooie weer lekker de natuur in willen."