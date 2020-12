Duizenden 'kneusjes' de grond in voor grootste pluktuin van Nederland

BERGEN - De lente lijkt nog ver weg. Toch zijn Engel Hopman en zijn dochter Rebecca uit Petten op een akker in Bergen al druk bezig met het planten van tienduizenden bloembollen. In de lente hopen ze de grootste pluktuin van Nederland te openen.

Want je kan natuurlijk een bosje bloemen bij de bloemist kopen, maar het is volgens Rebecca veel leuker om zelf je bloemen te plukken. "Het brengt de mensen dichterbij de natuur. Een mooi uitje om in het weekend met hele gezin je eigen handen te gebruiken om een mooie bos bloemen te plukken."

En er is volgens Engel keuze genoeg. Zo worden er bollen van tulpen, dahlia's, gladiolen en lelie's op een akker van tienduizend vierkante meter de grond in gestopt. In de lente wordt het volgens Engel een prachtige bloemenzee. "Door de coronacrisis zijn mensen meer de tuin ingegaan en groener gaan denken. We hopen dat de interesse blijft en mensen bij ons langskomen."