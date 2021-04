Politie bekogeld bij straatfeest, burgemeester is 'ontzettend teleurgesteld'

De politie heeft gisteravond het straatfeest in De Goorn met harde hand beëindigd. Op straat waren honderden mensen bijeen. Burgemeester Monique Bonsen zegt 'ontzettend teleurgesteld' te zijn door het feest. "Dit soort situaties wil ik te allen tijde voorkomen", zegt ze.

Gisteravond rond 21.00 uur beëindigde de politie met wapenstokken en honden het straatfeest waar 300 mensen op waren afgekomen. Een grote groep agenten liep door de straat waar de feestgangers zich hadden verzameld. Op straat waren vuurtjes aangestoken. Een woordvoerder van de politie zegt tegen NH Nieuws dat een deel van de feestvierders rustig vertrok. "Maar een redelijke groep mensen ging niet naar huis. Deze groep bekogelde de agenten met glaswerk", zegt de woordvoerder. Op beelden is te zien dat een agent een man slaat met een wapenstok. Volgens de politiewoordvoerder is niemand gewond geraakt. De politie heeft een aantal bekeuringen uitgedeeld voor het overtreden van de avondklok. Hoeveel boetes dit zijn, is onduidelijk. Er is niemand aangehouden. Tekst gaat verder onder de video.

Onrust na straatfeest in De Goorn - NH Nieuws

Normaal gesproken zou dit weekend de kermis zijn in De Goorn. Een bezoeker van het feest vertelde gisterenmiddag aan NH Nieuws dat de sfeer in het begin nog erg gemoedelijk was. "Het voelt een beetje als de kermis, maar dan met corona." Bij de gemeente kwamen eerder deze week wel signalen binnen van geplande activiteiten dit weekend, die niet binnen de coronaregels pasten. "Het stelt mij ontzettend teleur dat inwoners zich toch verenigd hebben", zegt burgemeester Bonsen van gemeente Koggenland.

Feestgangers luisterden niet Gisterenmiddag surveilleerde de politie in eerste instantie bij het feest en werd de straat waar de honderden mensen samen kwamen afgesloten. "De politie heeft aanwezigen meerdere keren verzocht om weg te gaan. Dit gebeurde niet", zegt Bonsen hierover. Bonsen betreurt de inzet van de politie. "Alle inspanningen zijn er op gericht om escalatie te voorkomen. Helaas was toch een inzet van de politie nodig", zegt de burgemeester.

Burgemeester Monique Bonsen zegt 'ontzettend teleurgesteld' te zijn