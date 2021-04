Van pupil tot trainer: Martijn Kaars aankomend seizoen assistent-trainer bij VV Monnickendam

FC Volendam-speler Martijn Kaars heeft naast zijn ambities als speler, ook ambities in het trainersvak. Aankomend seizoen staat de pas 22-jarige aanvaller als assistent-trainer langs de lijn bij eersteklasser VV Monnickendam. De club waar de geboren Monnickendammer ook ooit begon met voetballen.

Kaars speelde vier jaar in de jeugd van FC Volendam waarna hij gescout werd voor Ajax. Daar speelde hij drie seizoenen in de jeugd waarna hij in 2018 weer terugkeerde naar FC Volendam. Maar ondanks dat was hij nog altijd veel te vinden bij VV Monnickendam.

"Ik ben hier van jongs af aan begonnen, toen ik vijf of zes jaar was", blikt Kaars terug op zijn eerste voetbaljaren. "Tot mijn elfde heb ik hier gevoetbald en toen maakte ik de overstap naar FC Volendam."

"Hij is het broertje van één van mijn beste vrienden"

Quote

"Ik ben altijd betrokken geweest bij de club omdat familie van mij hier voetbalde. Dus ik heb wel een hele sterke band met Monnickendam", zegt Kaars, wiens vader ook trainer is geweest bij de club.

'Broertje van'

De 22-jarige Kaars mag aankomend seizoen dan wel assistent-trainer zijn bij het eerste elftal, gezien zijn leeftijd behoort hij nog altijd tot de 'jonkies' van de groep. Daar is op het veld weinig van te merken.

"Op het veld zijn de taken gewoon duidelijk. Dan zit er een scheiding in de hiërarchie en sta ik boven de jongens", zegt Kaars, die onder de ouderen in het team ook bekend staat als het 'broertje van'.

"Hij is het broertje van één van mijn beste vrienden dus ik ken hem al een jaar op tien denk ik", zegt de 32-jarige Nick Rensen. Maar van het leeftijdsverschil van tien jaar merkt hij weinig. "Hij was al vrij vroeg volwassen dus hij kon als 12-jarige jongetje al goed mee komen met ons. Dat merk je nu ook. Als trainer zijnde is hij gewoon heel volwassen", aldus Rensen.