Naam burgemeester vroegtijdig gelekt naar Noordhollands Dagblad: "Schandalig"

De naam van de nieuwe burgemeester van Alkmaar is vroegtijdig gelekt: gisteravond om 23.32 uur meldde het Noordhollands Dagblad de naam van Anja Schouten al. Dit terwijl de openbare vergadering, waarin haar naam bekend zou worden gemaakt, nog moest beginnen. Het is niet duidelijk wie dit heeft doorgespeeld, maar het lekken van zulke informatie is strafbaar. "Onvoorstelbaar dat raadsleden menen uit de vertrouwelijkheid te moeten klappen."

Bolte: "Het is heel vreemd. Dit heb ik nog nooit meegemaakt. "De avond kreeg voor haar een nare bijsmaak. "Je doet de hele tijd je best dat het niet gelekt wordt, alles gaat volgens procedures, en dan gebeurt er dit." Ze vertelt dat ze van het lek hoorde, vlak voordat ze publiekelijk bekendmaakte wie de nieuwe burgemeester was.

Tussen dat moment en de publicatie door het Noordhollands Dagblad is de naam dus gelekt naar de krant, want pas om 23.43 uur werd de naam van Schouten aan de Alkmaarders, via een livestream, en de aanwezige pers bekend gemaakt.

Dat zegt fractievoorzitter van de VVD van John van der Rhee tegen NH Nieuws. Hij was een van de aanwezige raadsleden gisteravond, tijdens de vier uur durende besloten en vertrouwelijke vergadering. Ook aanwezig was de griffier en de plaatsvervangend burgemeester Emile Roemer.

In het artikel van de krant viel ook te lezen dat 'de benoeming van Schouten niet unaniem was' en ook dát is informatie waarover de vertrouwenscommissie nooit iets zegt, aldus Maya Bolte. Ze gaat morgen in gesprek met burgemeester Emile Roemer, mogelijk wordt er een onderzoek gestart naar het lek.

Het is namelijk strafbaar om vertrouwelijke informatie over de benoeming van een burgemeester vroegtijdig te lekken. Alle betrokkenen hebben een geheimhoudingsplicht. Voor het lekken staat een jaar celstraf of een geldboete. VVD-fractievoorzitter John van der Rhee reageert verbolgen. "Hier kan ik kort en duidelijk over zijn: het is absoluut schandalig. Dit is puur uit eigen media-geilheid."

De aanwezige journalist van de krant was niet bereikbaar voor commentaar.