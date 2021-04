Reacties op nieuwe burgemeester: "Hoop snel samen een biertje te drinken"

Na vier uur vergaderen was de gemeenteraad van Alkmaar er gisteravond eindelijk uit: Anja Schouten (52) wordt de nieuwe burgemeester. De huidige korpschef van politie Noord-Holland, geboren in de kaasstad, wordt positief ontvangen door een aantal bekende Alkmaarders. "Ik krijg een goed gevoel bij haar."

"Dit is een dame waar we wat mee kunnen, echt een hands-on type", zegt Karin Hiemstra, die Schouten wel eens heeft ontmoet. Volgens de voorzitter van de Alkmaarse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland "is het iemand die Alkmaar op nummer 1 heeft staan, en dat is wat we nodig hebben. Ik krijg een goed gevoel bij haar."

Hij hoopt ook dat ze vernieuwend is en niet denkt in oude structuren. "Dat ze kijkt naar wat er kan, en niet naar wat er niet kan. Ik hoop dat we - als burgemeesters onder elkaar - snel samen een biertje kunnen drinken in het Alkmaarse nachtleven. Op mijn kosten uiteraard."

"Zij is geen onbekende voor ons hier", zegt Sylvester Liefting, voorzitter van de dorpsraad in Stompetoren. "Ik ken haar als gemeentesecretaris in de Schermer. Dat is inmiddels zo'n veertien jaar geleden. Ze is dus bekend met de omgeving en woont ook nog eens om de hoek in Heerhugowaard. Ik hoop dat ze ons, als buitengebied van de gemeente Alkmaar, de aandacht zal geven die we verdienen. Ze is meer dan van harte welkom."

Frans Snel, raamexploitant op de Achterdam, lag met de voorganger van Anja Schouten, Piet Bruinooge, regelmatig in de clinch. Snel kruiste maar wat vaak de degens met hem als het om de prostitutiestraat ging. "Ik heb haar even gegoogeld. Het is een sociaal bevlogen dame, volgens mij. Maar voor de rest ken ik haar niet. We beginnen met een schone lei, en wachten het af."