Witte rook uit Alkmaar: korpschef Anja Schouten nieuwe burgemeester

Anja Schouten (52), de korpschef van de politie Noord-Holland, wordt voorgedragen als de nieuwe burgermoeder van Alkmaar. Op 23 juni gaat ze aan de slag. "Dit ontroert me en ik voel me zeer vereerd", reageerde ze via Zoom vanavond.

Ze is geboren in Alkmaar, woont op dit moment in Heerhugowaard en heeft drie kinderen. Ze werkt sinds 2017 bij de politie, maar zat daarvoor in het bestuur van een zorgorganisatie. Ook werkte ze bij de brandweer in Alkmaar en Heiloo en was ze gemeentesecretaris in de Schermer.

Schouten volgt Piet Bruinooge op die vorig jaar zijn ambt neerlegde. In totaal solliciteerden vijftien mannen en elf vrouwen naar de baan. "Ik wil jullie ontzettend bedanken voor het vertrouwen. Ik heb in mijn eerder werk al inwoners van Alkmaar van jong en uit stad en land mogen dienen", richtte ze zich vanavond tegen de gemeenteraadslieden.

"Ik ga alles wat ik in me heb inzetten om de goede burgemeester te zijn die u zocht", aldus de tweede vrouwelijke burgemeester die Alkmaar ooit had. Voorganger Piet Bruinooge bekleedde het ambt in de kaasstad veertien jaar. Hij legde op 1 oktober zijn functie neer, mede om gezondheidsredenen. Daarna trad Emile Roemer aan als waarnemer.

De beste

De gemeenteraad van Alkmaar was op zoek naar 'de beste burgemeester voor Alkmaar', zo bleek uit de opgestelde profielschets. Er is gezocht naar 'een boegbeeld binnen en buiten de gemeente, een verbinder met humor, die met inwoners kan feestvieren, maar ook troost kan bieden. Iemand die zich thuis voelt in de bestuurskamer van AZ én in de kantine van een amateurclub'.