Bioboer over ontbossing door soja in veevoer: "Minder koeien, meer boeren"

Nederland staat in de top vijf Europese landen die bijdragen aan ontbossing, zo meldt de NOS . Dat komt doordat een groot deel van de soja die naar Europa wordt geëxporteerd, is bestemd voor veevoer. "Je kunt het roer niet meteen omgooien, maar het roer moet wel om: we moeten iets doen", zegt de 49-jarige boer Bram Borst, eigenaar van boerderij De Buitenplaats in Eenigenburg.

"De aandacht voor de ontbossing is echt nodig. Als je aan een Nederlander vraagt naar de ontbossing in Brazilië zegt iedereen: 'nee dat kan niet, dat is een schande', maar we dragen er wel met zijn allen aan mee", aldus Borst.

Volgens Borst zorgt soja voor energie en eiwitten, waardoor koeien meer melk geven. En hoewel de ontbossing in het buitenland geen nieuw verschijnsel is, blijven wij Nederlanders onderdeel van het probleem, zegt hij.

Toen boer Borst in 1991 van school ging en zijn vader op de boerderij hielp werd hem al snel duidelijk dat er sprake was van een scheve balans in mineralen. "Op school heb ik geleerd mineralenbalansen te maken. Dat wil zeggen dat je binnen een bedrijf kijkt naar welke mineralen er binnen komen door aankoop van voer, stro of andere grondstoffen en daarnaast kijkt naar welke mineralen het bedrijf uit gaan: via melk, vlees, stro of mest bijvoorbeeld,", vertelt hij.

Het werd hem duidelijk dat veel mineralen het bedrijf binnenkomen en er bijna geen mineralen uit gaan. "Dan zie je meteen dat de balans bij een veehouderijbedrijf heel erg scheef ligt. Toen ik dit eenmaal doorhad, ben ik gaan kijken naar de oplossing: geen krachtvoer geven."

Twee kanten aan het sojaverhaal

"Aan de ene kant heb je de ontbossing, aan de andere kant heb je verschraling van grond. Zonder ontbossing, wanneer we het voer ergens anders op duurzame wijze laten telen, loop je tegen het volgende probleem aan: je haalt mineralen uit de grond weg en eindigt met een overschot aan mineralen", vertelt Borst.

Als er niet wordt ontbost, maar op duurzame manier voer wordt geteeld, verschraalt ergens anders de grond en eindigt de boer met een mestoverschot. Het mestoverschot zou gecompenseerd kunnen worden, maar ook daar hangt weer een heel proces aan vast. "Fosfaat en stikstof zitten in de plant, dat breng je dan naar de boerderij en voeren wij aan onze dieren. De fosfaat en stikstof komen nauwelijks in het product zelf terecht, in de melk of het vlees, maar in de mest: de mest blijft in Nederland", verduidelijkt Borst.

De mest met fosfaat en stikstof bewerken zou een oplossing kunnen zijn, alleen hangt hier ook een winstgevend aspect aan vast, besluit Borst: "Dan zou je inderdaad de mest moeten composteren en dat is ook weer een heel proces en dan komt de winst niet uit."

Alternatieven

Het volledig stoppen met de import van soja- of palmproducten lijkt geen uitkomst. Zo meldde Nevedi-directeur Flipsen aan de NOS dat de controle en certificering vanuit Europa hiermee zou wegvallen. Daarnaast zouden de soja- en palmbedrijven die wel al geïnvesteerd hebben in verduurzaming van hun teelten, in de steek gelaten worden.

Borst geeft aan dat we in ieder geval moeten verminderen in het gebruik van soja: "Bedrijven maken dan wel minder winst, maar kunnen deze winst ook ergens anders uit halen. Denk bijvoorbeeld aan het vastelggen van C02, dat de regering daar winst op geeft."