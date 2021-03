Dorpsactie voor boer Bram levert meer dan 35.000 euro op: "We staan er versteld van"

De actie kwam van de grond nadat de 86-jarige Anne Visser het verhaal van Bram voorbij zag komen. "Ik maakte me zorgen en was bang dat hij het niet zou redden", vertelt ze in de tuin van Museum Eenigenburg. Ze herkent als voormalig boerin de problemen waarin je kunt belanden. "Als je als kleine boer zo'n strop krijgt, dan is dat heel erg."

Inzameling

"We staan er zelf eigenlijk versteld van", zegt Lisa Johnson van de Eenigenburg Stichting. "Binnen 25 dagen meer dan 35.000 euro bij elkaar. En ja, het geld is belangrijk, maar ook de steunbetuigingen die mensen hebben geuit, zijn hartverwarmend."

Vandaag overhandigde burgemeester Marjan van Kampen van de gemeente Schagen symbolisch de cheque aan boer Bram. Ook was er geregeld dat hij een proefritje kon maken in een trekker waar hij zijn oog op had laten vallen voor alle ellende begon. "Dit is fantastisch. Mag ik echt even een rondje rijden", vraagt hij achter het stuur.

Actie

Nu de geldinzameling rond is, wil het niet zeggen dat de actie vanuit Eenigenburg stopt. "Wij gaan door. We willen samen met de gemeente en de provincie meer mogelijk kunnen maken hier in de buurt van Eenigenburg", zegt Lisa Johnson van de Eenigenburg Stichting. En ook boer Bram Borst blijft strijdbaar.

Het vele gebruik van geïmporteerd soja in de Nederlandse agrarische sector baart hem zorgen. Hij wil duidelijk maken dat er heel veel bomen worden gekapt in Zuid-Amerika om het product te verbouwen. "Nu heb ik wel weer energie om de zaak weer aan te pakken en samen met Lisa de zaak landelijk uit te dragen om de mensen te laten zien dat dat niet oké is."