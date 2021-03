Noordkop & Texel NL V Dorp op de bres voor bioboer Bram: "Deze man verdient een beloning, geen boete"

EENIGENBURG - Heel Eenigenburg is in actie voor boer Bram. Door een forse boete van het rijk heeft de biologisch dynamische boer geen geld meer voor een nieuwe trekker. Dorpsbewoners vinden de boete onterecht. Met een lied hopen ze extra geld bij elkaar te krijgen voor die nieuwe trekker. Er is al ruim 28 duizend euro binnen. "Iemand die zo ideologisch bezig is als Bram moet je de ruimte geven, niet beboeten."

NH Nieuws/ Jurgen van den Bos

"Al heb je nog zo'n goed verhaal, dan plukt de overheid je kaal..." Het galmt onder de luifel van de boerderij van boer Bram Borst. Een zanger, een koortje en een gitaar. Gijs Broersen schreef op muziek van Boudewijn de Groot een protestlied: "Ik vind het altijd jammer dat bureaucratie niet voor maar tegen de mensen werkt en ik denk dat dat hier het geval is." Veehouder Bram Borst heeft tot aan de Raad van State geprocedeerd tegen een boete. Hij zou teveel fosfaat en stikstof zou hebben uitgestoten. "Ik gebruik geen krachtvoer voor de koeien, onze mest gaat over ons eigen land. Het is wat de overheid wil en toch word ik gestraft." De boete was 12.000 euro. "Dat geld was bedoeld voor een trekker."

Quote "Omdat dit niet langer kan, staan wij op de bres voor Bram" uit protestlied voor boer bram