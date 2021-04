Samenvatting: geen Korfbal League-finale voor KZ; Fortuna slaat toe na rust

Lange tijd had Koog Zaandijk dinsdagavond uitzicht om zich voor de Korfbal League-finale in Ahoy te plaatsen. In de beslissingswedstrijd tegen Fortuna stond KZ twintig minuten voor tijd ook nog op voorsprong, maar in de slotfase ging mis. De thuisploeg uit Delft nam daarin duidelijk afstand: 22-15.

Het begin was furieus van beide ploegen. Binnen vier minuten was al zeven keer gescoord: 3-4. Een van die goals werd gemaakt door Emiel de Kruijff, die terugkeerde van een enkelblessure. Daarentegen ontbrak de zaterdag uitgevallen Alwin Out. Voorsprong bij rust Na de openingsfase ging de storm liggen. Fortuna schoot matig en KZ creëerde te weinig. Wel namen de Koogers een voorsprong van twee punten na een benutte strafworp van Sanne Pasma. Halverwege leidde KZ met 9-8, mede dankzij de sterk spelende Lars Hoorn. Desastreuze slotfase Fortuna begon goed aan de tweede helft en pakte de leiding terug. Maar KZ toonde veerkracht en met nog tien minuten op de klok stond er 12-13 op het scorebord. Daarna stortte de ploeg van trainer Dennis Doves als een kaartenhuis in elkaar. De Delftenaren bleven scoren en liepen uit naar 17-13. De achterstand van KZ liep vervolgens zelfs op tot acht punten. KZ-speler Emiel de Kruijff bepaalde met het laatste doelpunt de eindstand op 22-15. Daardoor wint Fortuna de best-of-three serie met 2-1. Tekst gaat verder onder de samenvatting

KZ-speelster Anouk Haars moest na afloop wel even slikken dat ze er met haar ploeg niet in was geslaag om de finale in Ahoy te halen. Tekst gaat verder onder het interview met Anouk Haars

Voor vertrekkend trainer Dennis Doves was het duel in Delft gelijk zijn afscheidswedstrijd. Assistent-trainer Tim Bakker volgt hem komend seizoen op. Doves neemt met opgeheven hoofd afscheid van de Koogers.

Zaterdag treft Fortuna, dat in 2019 als laatste ploeg de landstitel pakte, in Ahoy PKC als tegenstander. De Papendrechters schakelden in de andere halve finale TOP over drie duels uit.