Korfballers KZ verliezen eerste wedstrijd in halve finale play-offs

Het is Koog Zaandijk zaterdag niet gelukt te winnen van Fortuna. De eerste wedstrijd in de halve finales van de play-offs in de Korfbal League eindigde in 18-15 voor de Delftenaren.

KZ kon lang bijblijven bij Fortuna. In het begin leek de ploeg uit Delft snel uit te lopen, maar vanaf 6-3 kwamen de Koogers terug. Vooral Emiel de Kruijff speelde sterk en scoorde vier keer in de eerste helft. Via 9-9 gingen beide ploegen rusten bij een stand van 11-10 voor Fortuna.

"Onze rendement in de afronding haalden we niet. Ook in de rebounds bleven we achter", concludeert trainer Dennis Doves. Speler Alwin Out zag dat KZ lang uitzicht had op de overwinning. "Maar in de laatste acht minuten hebben we geen goal gemaakt. Toen voelde ik wel dat de wedstrijd uit onze handen glipte. We moeten aan de bak met de rebounds volgende week."

Volgende week zaterdag is de return in Koog aan de Zaan. Als KZ wint, volgt er een beslissingswedstrijd op dinsdag 13 april.