Samenvatting: korfballers KZ dwingen beslissingswedstrijd af tegen Fortuna

Koog Zaandijk heeft zaterdag dankzij een heel sterke tweede helft gewonnen van Fortuna. Het duel in Koog aan de Zaan eindigde in 16-14. De heenwedstrijd werd verloren (18-15), waardoor dinsdag een beslissingswedstrijd volgt. De winnaar plaatst zich voor de finale van de Korfbal League.

Bij KZ begon Esther Cordus verrassend in de basis. Zij kwam dit seizoen weinig in actie vanwege een blessure. Marjolijn Schenk begon daardoor op de bank. Emiel de Kruijff moest de wedstrijd aan zich voorbij laten gaan met een enkelblessure.

Ondanks het missen van De Kruijff begon KZ sterk en nam een 5-2 voorsprong. De bezoekers uit Delft kwamen daarna beter in de wedstrijd en maakten drie doelpunten op rij: 5-5. Een nieuwe tegenvaller volgde toen sterkhouder Alwin Out uitviel. Ook hij liep een enkelblessure op. Volgens ploeggenoot Lars Hoorn was het wegvallen van Out 'een dreun' voor KZ.

Tekst gaat verder onder het interview met KZ-speler Lars Hoorn