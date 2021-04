Daling coronabesmettingen in Noordkop zet door: weer honderden minder zieken

De daling, sinds maart, van het aantal coronabesmettingen in de Noordkop lijkt zich definitief te hebben doorgezet: voor de tweede week op rij is er een duidelijke daling te zien. Er zijn weer honderden minder zieken dan de twee weken daarvoor. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM, die NH Nieuws met hulp van LocalFocus inzichtelijk heeft gemaakt. Wel blijft het risiconiveau 'zeer ernstig' nog altijd van toepassing.

Het totaal aantal nieuwe besmettingen in deze regio is gedaald van 1.207 een maand geleden naar 781 in de afgelopen twee weken. Vooral de gemeente Den Helder valt in positieve zin op. Per 100.000 inwoners zijn daar in de afgelopen twee weken 461,8 mensen positief getest. Dat betekent in de praktijk dat er daar de afgelopen twee weken 260 personen positief zijn getest op corona. Fors minder dan de periode daarvoor, want toen waren dat er 493.

Ook in Hollands Kroon zijn duidelijk minder nieuwe coronabesmettingen geregistreerd dan de periode daarvoor. Daar zijn in de afgelopen twee weken per 100.000 inwoners 439,8 mensen positief getest. In de praktijk betekent dit dat er daar de afgelopen twee weken 213 personen positief hebben getest op corona. Dat waren er in de periode daarvoor 370.

Op Texel en in de gemeente Schagen is ook een daling te zien, zij het minder dan in de twee andere gemeenten. Zo daalt Texel van 24 naar 18 en gaat Schagen van 320 naar 290.

Niet te merken

Aan de ziekenhuisopnames in deze regio is de eerdere stijging overigens vrijwel niet te merken: er zijn in de afgelopen twee weken twee inwoners uit de gemeente Den Helder en een uit de gemeente Schagen opgenomen in het ziekenhuis vanwege een coronabesmetting. Eén Nieuwedieper is in deze periode overleden aan de gevolgen van corona.

Bekijk op de kaart het aantal besmettingen in de afgelopen week in jouw gemeente: