Daling van coronabesmettingen Den Helder en Schagen, stijging in Hollands Kroon

DEN HELDER - Het aantal mensen in de Noordkop & Texel dat de afgelopen twee weken positief is getest op corona daalde licht ten opzichte van de voorgaande periode. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM, die NH Nieuws met hulp van LocalFocus inzichtelijk heeft gemaakt. Het risiconiveau 'zeer ernstig' is logischerwijs nog steeds van toepassing is.

In Hollands Kroon en op Texel zijn het aantal besmettingen gestegen, in Den Helder en Schagen juist gedaald. Desondanks telt de gemeente Den Helder nog altijd de meeste besmettingen. Per 100.000 inwoners zijn daar in de afgelopen twee weken 790,5 mensen positief getest. Dat betekent in de praktijk dat er daar de afgelopen twee weken 445 personen positief zijn getest op corona. In de periode daarvoor waren dat er 496.

Hollands Kroon volgt daar inmiddels dicht op. Daar zijn in de afgelopen twee weken per 100.000 inwoners 700,0 mensen positief getest. In de praktijk betekent dit dat er daar de afgelopen twee weken 339 personen positief hebben getest op corona.

Op Texel is het aantal besmettingen gestegen van 10 naar 19, in Schagen is het gedaald van 312 naar 272. Het totaal in de Noordkop is met -55 ook licht gedaald.

Overleden

Er zijn vijf inwoners uit de Noordkop in het ziekenhuis opgenomen met coronaklachten, zes mensen zijn aan de gevolgen van de besmetting overleden. Opvallend is dat vijf van de overledenen uit de gemeente Schagen komen.

Bekijk op de kaart het aantal besmettingen in de afgelopen week in jouw gemeente: