Aantal nieuwe coronabesmettingen in de Noordkop met bijna de helft gedaald

Het aantal mensen in de Noordkop & Texel dat de afgelopen twee weken positief is getest op corona is met 44 procent gedaald ten opzichte van de voorgaande periode. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM, die NH Nieuws met hulp van LocalFocus inzichtelijk heeft gemaakt. Het risiconiveau 'zeer ernstig' is sinds eind oktober onveranderd van toepassing.

Waar voorheen de gemeente Den Helder met kop en schouders boven de rest uitstak, lijkt dit nu een beetje te veranderen. Het aantal besmettingen daalt daar harder dan in Schagen.

In absolute aantallen zijn in Den Helder wel nog de meeste nieuwe coronabesmettingen. Per 100.000 inwoners zijn daar in de afgelopen twee weken 591,5 mensen positief getest. Dat betekent in de praktijk dat er daar de afgelopen twee weken 333 personen positief zijn getest op corona. Een flinke daling, want in de periode daarvoor waren dat er 549.

De gemeente Schagen nadert Den Helder steeds meer. Daar zijn in de afgelopen twee weken per 100.000 inwoners 621,7 mensen positief getest. In de praktijk betekent dit dat er daar de afgelopen twee weken 289 personen positief hebben getest op corona.

In totaal is het aantal positieve coronabesmettingen in de Noordkop gedaald van 1.287 in de eerste helft van maart naar 893 in de afgelopen twee weken.

Ziekenhuisopname

Er is in de afgelopen twee weken slechts één persoon, een inwoner uit Den Helder, opgenomen in het ziekenhuis vanwege een coronabesmetting. Vier mensen, een uit Den Helder en drie uit Schagen, overleden in dezelfde periode aan gevolgen van het coronavirus.

Bekijk op de kaart het aantal besmettingen in de afgelopen week in jouw gemeente: