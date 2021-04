Versoepelingen weer uitgesteld, Broertjes teleurgesteld: "Terrassen kunnen open"

Het kabinet stelde afgelopen week versoepelingen zoals het heropenen van de terrassen in het vooruitzicht als de besmettingscijfers dat zouden toelaten. De verantwoordelijke ministers moesten daar gisteren na het Catshuisoverleg op terugkomen en hebben de eventuele versoepelingen voor zeker een week opgeschoven. Daarmee is het de tweede keer dat het kabinet versoepelingen voorhoudt om daar later toch weer op terug te komen. "Dat is op z'n zachtst gezegd niet handig", reageert Broertjes.

De Hilversumse burgemeester en zijn Gooise collega's pleiten al zeker anderhalve maand voor versoepelingen. Ze stellen dat versoepelingen niet alleen kunnen, maar ook nodig zijn om de samenleving op te starten en de economie weer tot leven te wekken. "De samenleving snakt naar versoepelingen, ik ook. Mensen hebben lucht nodig, een verzetje, even naar het terras. Vorig jaar konden we de tanden nog wel op elkaar zetten, maar het duurt nu allemaal al zo lang. Dat merk je ook aan de gemoedstoestand van mensen. Er staan elke week weer mensen te demonstreren, gisteren stonden er nog duizend mensen in Baarn. We moeten het contact met de samenleving niet verliezen. Dat maakt ook de handhaving vele malen lastiger."