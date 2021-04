Tegenvaller voor Hilversum: parkeerkelder moet voor 760.000 euro toch worden gesloopt

Hilversum kocht het GAK-gebouw een kleine vier jaar geleden, zodat het grond heeft voor de metamorfose van het stationsgebied. Het gebouw werd twee jaar geleden gesloopt. Nu staat er een tijdelijke fietsenstalling, straks moeten er appartementen komen te staan.

De ondergrondse parkeergarage werd twee jaar geleden behouden. Hilversum wilde kijken of de parkeergarage behouden kon blijven en een functie kon krijgen bij de plannen voor het stationsgebied. Dat blijkt nu niet het geval. Het voornaamste probleem is dat de fietstunnel naast de kelder onderdeel is van de constructie van de kelder. De fietstunnel wordt straks verlegd om ruimte te maken voor een grotere ondergrondse fietsenstalling met plaats voor 5.000 fietsen en dus gaat de parkeerkelder er aan.

Daar komt bij dat Hilversum stelt de parkeerkelder niet meer nodig te hebben om aan de parkeernorm rond het stationsgebied te voldoen. Daarnaast zou de indeling van de kelder de nieuwbouw er bovenop moeilijk maken.

Kelder moet snel weg