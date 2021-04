Profronde van Noord-Holland krijgt nieuwe datum: wielerklassieker naar 3 oktober

Vanwege het coronavirus ging de ronde vorig jaar niet door. De laatste keer was daardoor in 2019. Dit seizoen is besloten om de wedstrijd, die onderdeel is van de nationale topcompetitie, naar het najaar te verplaatsen.

De start en de finish ligt in Stompetoren, onder de rook van Alkmaar. De wedstrijd, die in 2019 een meerdaagse koers was, zal dit jaar in een dag verreden worden. Er zal geen wedstrijd voor de vrouwen worden verreden, ondanks dat dat wel het plan was.