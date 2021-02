Profronde van Noord-Holland verplaatst naar najaar en wordt eendaagse wielerkoers

STOMPETOREN - De Profronde van Noord-Holland zal worden verplaatst naar het najaar van 2021. Een nieuwe datum voor de oudste wielerklassieker van Nederland is nog niet bekend gemaakt. Wel is zeker dat de nieuwe editie een eendaagse wielerkoers zal zijn met start en finish in Stompetoren.

Het bestuur van de Profronde van Noord-Holland heeft vrijdag besloten dat editie van dit jaar van 25 april 2021 te verplaatsen naar het najaar. Dit heeft alles te maken met de onzekerheid rond de ontwikkeling van de coronamaatregelen.

Op dit moment worden er gesprekken met de KNWU gevoerd om te kijken of in september de Profronde van Noord-Holland alsnog op de wielerkalender kan. Het probleem daarbij is dat veel organisatoren hun koersen naar het najaar willen verplaatsen. "We hopen ergens tegen het einde van september de wedstrijd alsnog te kunnen organiseren. Daarbij zijn we afhankelijk van de KNWU en de kalender zal behoorlijk vol zijn in die tijd", zegt secretaris Jan Hopman.

Eendaagse koers

Tevens is besloten dat de wedstrijd weer zal worden teruggebracht tot een eendaagse koers. In 2019 was er nog sprake van een meerdaagse wedstrijd. In 2020 ging de Profronde van Noord-Holland niet door vanwege het coronavirus.